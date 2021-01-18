Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отменил ежедневную пресс-конференцию с журналистами. Об этом участников уведомили в половине пятого, когда в отделе полиции в Химках решался вопрос об избрании меры пресечения оппозиционеру Алексею Навальному.

Об отмене конференц-колла сообщил «Подъёму» один из журналистов кремлевского пула. Общение с представителями средств массовой информации планировалось в районе полудня. Только в половине пятого стало известно, что оно не состоится.

Ранее судья в отделе полиции отправила Навального под арест на 30 суток.

Накануне политик вернулся в Россию. Его задержали во время паспортного контроля. Песков был не в курсе задержания - он объяснил неосведомленность тем, что до 17 числа находился в отпуске.