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Пресс-секретарь Путина отменил общение с журналистами в день ареста врага Кремля

Лилия Караева
18 января, 2021 17:37
1 мин
Журналисты во время пресс-конференции Владимира Путина
Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отменил ежедневную пресс-конференцию с журналистами. Об этом участников уведомили в половине пятого, когда в отделе полиции в Химках решался вопрос об избрании меры пресечения оппозиционеру Алексею Навальному.

Об отмене конференц-колла сообщил «Подъёму» один из журналистов кремлевского пула. Общение с представителями средств массовой информации планировалось в районе полудня. Только в половине пятого стало известно, что оно не состоится.

Ранее судья в отделе полиции отправила Навального под арест на 30 суток.

Накануне политик вернулся в Россию. Его задержали во время паспортного контроля. Песков был не в курсе задержания - он объяснил неосведомленность тем, что до 17 числа находился в отпуске.

темы
Дмитрий Песков
Алексей Навальный
Арест
Пресс-конференция
отмена
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