Пресс-секретарь Белого дома объяснила «ранний» звонок Байдена Путину

Политика

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, почему президент США Джо Байден одним из первых сделал звонок российскому лидеру Владимиру Путину.

Отвечая на вопрос журналистов о звонке Путину, Псаки заявила, что Байден совсем недавно вступил в должность президента и поэтому не смог переговорить еще со многими лидерами стран. В том числе, американский лидер не позвонил главе Китая Си Цзиньпиню.

По словам пресс-секретаря Белого дома, Байден счел необходимым звонок Путину, потому что обсуждались важные вопросы, в том числе договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, пишет «РИА Новости».

После конфуза пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки все же ответила на вопрос.