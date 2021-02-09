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Пресс-секретарь Белого дома объяснила «ранний» звонок Байдена Путину

Дмитрий Байков
9 февраля, 2021 08:36
1 мин
Дмитрий Байков
9 февраля, 2021 08:36
1 мин
1
фото: Flickr

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, почему президент США Джо Байден одним из первых сделал звонок российскому лидеру Владимиру Путину.

Отвечая на вопрос журналистов о звонке Путину, Псаки заявила, что Байден совсем недавно вступил в должность президента и поэтому не смог переговорить еще со многими лидерами стран. В том числе, американский лидер не позвонил главе Китая Си Цзиньпиню.

По словам пресс-секретаря Белого дома, Байден счел необходимым звонок Путину, потому что обсуждались важные вопросы, в том числе договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, пишет «РИА Новости».

После конфуза пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки все же ответила на вопрос.

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Россия
Владимир Путин
политика
Джо Байден
Джен Псаки
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