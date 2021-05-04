Премьер-министр Беларуси прокомментировал личную обиду на Александра Лукашенко

Политика

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко прокомментировал свою возможную обиду на президента республики Александра Лукашенко, которую якобы мог затаить в связи с передачей президентских полномочий Совбезу страны, а не ему. Раннее предположения о личной обиде премьера появились в социальных сетях.

Речь идет об обсуждении вокруг анонсированного президентского декрета по передаче полномочий. Согласно готовящемуся документу, в случае «физического устранения» президента, полномочия будет переданы Совету безопасности республики, а не главе белорусского правительства.

Сам Головченко пояснил, что документ определяет, как именно будет работать государство в случае возникновения внештатной ситуации. Декрет призван не допустить потери управляемости республикой и мобилизовать силы на сохранение безопасности жителей и из спокойствия.

При этом премьер не испытывает никакой обиды в связи с тем, что руководство страной будет передано не ему, а коллективному органу.

«Какие обиды? Я такое же должностное лицо, как и многие другие. Работаю в сфере, которая мне нравится, занимаюсь экономикой, благополучием граждан», - заявил он.

Премьер добавил, что надеется, на то, что задействовать декрет не придётся. Также он подчеркнул, что документ направлен на обеспечение безопасности республики.

«Но, еще раз говорю, это тот вариант, который Президент смоделировал на случай, если все-таки сложится такая внештатная ситуация. Главное, о чем должен думать, на мой взгляд, глава государства - как обеспечить безопасность страны. Именно на эту цель направлен декрет», - приводит слова премьер-министра «БелТА».

Ранее Головченко отмечал, что «декрет рождается не на пустом месте» и необходимость в изменениях понимает сам Лукашенко и принимать решение по документу будет имеенно он. Подробнее читайте в нашем материале.