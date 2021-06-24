Премьер европейской страны безапелляционно отказал во встрече с Путиным. Свое поведение он объяснил
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не будет участвовать в возможной встрече глав Европейского совета и Европейской комиссии с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом он «не имеет ничего против» того, чтобы встреча прошла без его участия. Об этом нидерландский премьер сообщил по прибытии на брюссельский саммит Евросоюза.
«Я не против встречи двух председателей (Евросовета и Еврокомиссии – прим.) с Владимиром Путиным, сам я не буду участвовать во встрече с Владимиром Путиным», - сообщил Рютте.
Премьер-министр пояснил, что причина его нежелания видеться с российским президентом заключается в ситуации вокруг Боинга MH17, передаёт «ТАСС».
Ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель, при поддержке президента Франции Эммануэля Макрона, сделала «неожиданный ход» и якобы предложила пригласить Путина на будущий саммит ЕС на уровне глав государств.
Напомним, гражданский Боинг MH17 был сбит на востоке Донецкой области в июле 2014 года. Все пассажиры и экипаж борта погибли. Полномочия по расследованию инцидента были переданы представителям Нидерландов. Они пришли к выводу, что Боинг был сбит из орудия, которое было привезено на Украину из России. После удара по самолёту орудие вернули на российскую территорию. Россия свою причастность к произошедшему отрицает.