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Премьер Японии рассказал о «красном сигнале» в переговорах с Россией по Курилам

Лилия Караева
20 января, 2021 13:53
2 мин
Лилия Караева
20 января, 2021 13:53
2 мин
Остров Шикотан
Wikimedia

Оппозиция спросила премьер-министра Японии Ёсихидэ Сугу, правда ли, что переговорам с Россией по Курилам был дан «красный сигнал». Он ответил на этот вопрос во время выступления в парламенте.

Суга заявил, что президент России Владимир Путин в ходе беседы по телефону в сентябре 2020 года «коснулся вопроса о продолжении диалога о мирном договоре».

«Так что указание на красный свет светофора попадает мимо цели», - заключил Суга, отметив, что предметом переговоров является вопрос о принадлежности четырех островов. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее японский премьер заявил о готовности поставить точку в вопросе с Курилами и не оставлять его будущим поколениям.

Напомним, страны с середины прошлого века не могут заключить мирный договор из-за отсутствия единой позиции по островам Шикотан, Хабомаи, Кунашир и Итуруп. Москва настаивает, что острова перешли ей по итогам Второй мировой войны, суверенитет над ними не подлежит пересмотру.

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