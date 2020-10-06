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Политика
Премьер Киргизии Кубатбек Боронов после протестов подал в отставку
6 октября, 2020 23:05
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Фото: wikimedia.org
Глава кабмина Киргизии Кубатбек Боронов ушел в отставку.
Премьер-министр подал заявление об уходе на имя президента страны. И.о премьера стал Садыр Жапаров. Такое решение вынес парламент, сообщае ТАСС.
Ранее мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку. Об этом в своем Facebook-аккаунте написала его советник Гуля Алмамбетова.
Тем временем, ЦИК Киргизии признал недействительными итоги выборов в парламент республики, которые прошли 4 октября и стали причиной массовых протестов в стране.
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