Предстоящая думская кампания станет самой дорогой за историю страны
Кампания по выборам депутатов Госдумы, которые состоятся в сентябре 2021 года, станет самой дорогой в истории России.
Об этом стало известно из сметы расходов на организацию выборов, утвержденной ЦИК РФ. На думскую компанию заложено 21,4 млрд руб. «Такой суммы ЦИК России из бюджета на проведение кампании по выборам депутатов Госдумы еще никогда не получал», – признался заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.
На последние выборы депутатов Госдумы в 2016 году было выделено 10,3 млрд руб., что тогда также было рекордом.
Согласно принятому постановлению ЦИК, на выплаты сотрудникам избиркомов за их работу предусмотрено 11,96 млрд руб., пишут «Ведомости».
Напомним, «Единая Россия» утвердила списки, с которыми она пойдёт на выборы в сентябре этого года.
В пятёрку федерального списка вошли глава МИД Серей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по делам ребёнка Анна Кузнецова и сопредседатель ОНФ Елена Шмелева.