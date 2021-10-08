Представитель дипмиссии Беларуси вызван в МИД Польши из-за стрельбы на границе
Временный поверенный в делах Беларуси Александр Чесновский вызван в МИД Польши для обсуждения миграционной ситуации на границе. Об этом сегодня, 8 октября сообщило Польское агентство печати.
Поводом для вызова Чесновсого послужило обострение ситуации на польско-белорусской границе. Пограничная стража Польши сообщила о нескольких выстрелах в сторону польских военных, которые якобы сделали белорусские пограничники.
На польско-белорусской границе наблюдается миграционный кризис, связанный с многочисленными попытками нелегального перехода границы со стороны Беларуси в Польшу.
С августа более 14 тыс. мигрантов пытались нелегально проникнуть в Польшу с территории Беларуси. Варшава возлагает ответственность за происходящее на Минск и обвиняет соседнюю республику в попытке спровоцировать миграционный кризис в Европе, пишет ТАСС.
Польша точно построит капитальный забор на границе с Беларусью.