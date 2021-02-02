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Председатель рассматривающего дело Навального суда заранее подал заявление об отставке

Лилия Караева
2 февраля, 2021 12:09
1 мин
Лилия Караева
2 февраля, 2021 12:09
1 мин
Судейская мантия
Opengaz.ru

Председатель Симновского районного суда Москвы Вячеслав Детишин подал в отставку. Эта инстанция рассматривает ходатайство ФСИН о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного срока на реальный.

Детишин может покинуть должность 1 марта. Его заявление рассматривалось еще 28 января.

Текст решения не опубликован. Как пишет Znak.com, судья сам подал заявление о прекращении полномочий.

Сегодня проходит выездное заседание Симоновского райсуда по делу Навального в Мосгорсуде. Перед началом рассмотрения дела политика сменилась судья.

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Алексей Навальный
Судья
Симоновский районный суд
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