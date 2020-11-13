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«Предпримут попытку отравить»: в Крыму отказались от украинской воды

Марьям Ибрагимова
13 ноября, 2020 11:08
2 мин
Фото: travel-dom.ru
Фото: travel-dom.ru

Переговоры с Украиной о поставках днепровской воды в Крым невозможны. Во всяком случае, на данный момент – пока у власти «находятся националисты». Об этом сообщил Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

По его словам, Киев не может дать гарантию того, что вода, которую власти смогут, в теории, поставлять на полуостров, будет безопасной.

«Учитывая, что у власти на Украине находятся националисты, то никто не удивится, если они предпримут попытку отравить эту воду. Кроме того, нет никаких гарантий, что Киев снова попытается перекрыть Северо-Крымский канал, шантажируя крымчан», – цитирует Шеремета РИА Новости.

Раньше потребность жителей полуострова в пресной воде Украина удовлетворяла на 85%. Но после референдума в 2014-м Киев полностью перекрыл Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, и жители остались без пресной воды.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в Крым будет направлено около 50 млрд рублей для модернизации системы водоснабжения.

темы
Крым
Госдума
вода
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