Фото: Flickr

Сенатор Елена Мизулина возглавит подкомитет по семейной политике Совета Федерации, сообщил член комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин.

В октябре 2015 года Мизулину избрали заместителем председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. 8 ноября сообщалось о том, что Мизулину освободили от должности зампреда, сообщает РБК.

Напомним, в июле Мизулина вместе с другими сенаторами внесла в Госдуму проект закона, который предполагает считать родителями только кровных отца и мать, запрещает однополые браки и усыновление для таких пар, а также предусматривает право изымать детей из семьи только по решению суда и при доказанной вине родителей.

Российские депутаты и сенаторы приняли решение отозвать из Государственной Думы законопроекты об изъятии детей из семьи.

Кроме того, нововведения, которые предлагала Мазулина, плохо сочетаются с действующим законодательством, к тому же из Совета по правам человека пришли негативные отзывы на ее поправки. Правительство тоже не поддержало Мизулину.