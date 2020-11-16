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Почему законопроекты об изъятии детей из семей отозваны из Госдумы?

Марьям Ибрагимова
16 ноября, 2020 14:54
2 мин
Фото: img.deseretnews.com
Фото: img.deseretnews.com

Российские депутаты и сенаторы приняли решение отозвать из Государственной Думы законопроекты об изъятии детей из семьи. Авторы документов решили объединиться и внести на рассмотрение парламента один полноценно доработанный законопроект, а не несколько.

Депутат Госдумы Павел Крашенинников и член Совета Федерации Андрей Клишас разработали законопроект, согласно которому без решения суда детей у родителей отбирать запрещается. При этом суд должен отвечать на эти вопросы в течение 24 часов. Если же жизни ребенка угрожает опасность – запрет на его изъятие из семьи перестает действовать, органы опеки имеют право забрать ребенка.

Источник Znak.com сообщает, что у сенатора Елены Мизулиной были свои поправки к Семейному кодексу, поэтому она не поддерживала законопроект Крашенникова-Клишаса. Кроме того, нововведения, которые она предлагала, плохо сочетаются с действующим законодательством, к тому же из Совета по правам человека пришли негативные отзывы на ее поправки. Правительство тоже не поддержало Мизулину.

«После проведения консультаций законопроекты о порядке изъятия детей из семьи будут отозваны для внесения единого законопроекта», – цитирует сенатора ТАСС.

Ранее сообщалось, что непонятную россиянам инициативу с изъятием детей спешат принять до конца года.

темы
Госдума
Елена Мизулина
Андрей Клишас
Павел Крашенинников
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