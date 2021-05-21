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Правительство РФ не хочет решать проблемы подростков – лишние траты

Марьям Ибрагимова
21 мая, 2021 09:56
1 мин
Марьям Ибрагимова
21 мая, 2021 09:56
1 мин
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В российском правительстве не поддержали законопроект, разработанный депутатами от фракции ЛДПР, направленный на поддержку детей и подростков, оказавшихся в затруднительной ситуации. Речь идет о бесплатном проезде в общественном транспорте.

Комиссия правительства по законопроектной деятельности подчеркивает, что документ требует доработки, поскольку неясно, кто будет отвечать в финансовом плане за пассажиров-безбилетников от 7 до 16 лет. Несмотря на то, что инициаторы законопроекта не собираются позволять школьникам пользоваться данным правом на постоянной основе, каким образом данное нововведение будет регулироваться и кем – тоже остается загадкой.

«Источники и порядок финансирования в законопроекте не определены, что является нарушением Бюджетного кодекса РФ», – сообщили представители комиссии, передает ТАСС.

Ранее в Кремле прокомментировали скандальный законопроект, который сведет возможности россиян к минимуму.

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Правительство РФ
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