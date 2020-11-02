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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать возможные перестановки в правительстве. Речь идет о планах премьер-министра Михаила Мишустина сменить министра транспорта Евгения Дитриха, который сорвал выполнение нацпроектов.

Уход Дитриха должен якобы обсуждаться на встрече президента РФ Владимира Путина и Мишустина. Песков не стал конкретизировать, состоится ли такая встреча.

«Мы традиционно никогда кадровые вопросы не анонсируем, заранее не обсуждаем, не будем это делать и на сей раз», - цитирует пресс-секретаря «Интерфакс».

Как пишет Telegram-канал «НЕЗЫГАРЬ», намеченные Мишустиным кадровые изменения «могут нарушить баланс интересов олигархических группировок в отношении бюджетных потоков».

Возможно, Мишустин предложит Путину на утверждение схему кадрового обновления в Минтрансе с учетом профессиональных качеств новых назначенцев. Дитрих может занять пост советника или помощника Путина, лишившись доступа к распределению бюджетных средств. Это может не устроить олигархические группировки.

В качестве замены Дитриху могут быть предложены глава государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) и председатель совета директоров «Аэрофлота» Михаил Полубояринов или генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. К обоим кандидатурам есть вопросы. Третий претендент - глава Росавиации Александр Нерадько. У последнего наиболее реальные шансы занять пост министра транспорта.

Не исключен вариант, при котором должность получит далекий от олигархических интересов человек.

В июле Мишустин уволил заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич. Поводом послужила афера с бюджетными средствами на 50 млн рублей.