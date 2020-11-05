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В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает неприкосновенность экс-президентов. До сих пор бывшие главы России не могли быть привлечены к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные только в период исполнения президентских полномочий.

О нюансах нового законопроекта рассказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Документ разработан во исполнение поправок в Конституцию.

Законопроект предусматривает пожизненную неприкосновенность бывших президентов вне зависимости от времени исполнения своих полномочий. Это означает, что бывший глава государства не может быть привлечен к ответственности, задержан, допрошен, арестован.

Документ меняет процедуру лишения неприкосновенности, пишет РИА Новости. Это может сделать Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене. Раньше процедуру должен был инициировать Следственный комитет путем направления представления в Госдуму.

Ранее зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву запретили привычную для чиновников процедуру.