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Появившийся в соцсетях текст «заявления» Владимира Путина прокомментировали в Кремле

Лилия Караева
21 мая, 2021 12:49
1 мин
Лилия Караева
21 мая, 2021 12:49
1 мин
Komsomolskaya Pravda /Russian Look/
Komsomolskaya Pravda /Russian Look/

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал текст заявления президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также исполняющего обязанности премер-министра Армении Николы Пашиняна. Документ предполагает создание комиссии с участием Москвы по делимитации армяно-азербайджанской границы.

По мнению Пескова, «нужно очень сдержанно относиться к таким шальным публикациям и нужно ориентироваться только на официальные источники».

Кремлевский чиновник отметил, что для урегулирования ситуации между Арменией и Азербайджаном «прикладываются серьезные усилия», так как это «хрупкая субстанция». Слова Пескова приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что готовится новое трехстороннее соглашение, которое собирается подписать Пашинян. Оно предусматривает определенные уступки.

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ТЕГИ
Дмитрий Песков
Кремль
Армения
Азербайджан
Россия
Трехстороннее соглашение
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