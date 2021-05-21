Появившийся в соцсетях текст «заявления» Владимира Путина прокомментировали в Кремле

Политика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал текст заявления президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также исполняющего обязанности премер-министра Армении Николы Пашиняна. Документ предполагает создание комиссии с участием Москвы по делимитации армяно-азербайджанской границы.

По мнению Пескова, «нужно очень сдержанно относиться к таким шальным публикациям и нужно ориентироваться только на официальные источники».

Кремлевский чиновник отметил, что для урегулирования ситуации между Арменией и Азербайджаном «прикладываются серьезные усилия», так как это «хрупкая субстанция». Слова Пескова приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что готовится новое трехстороннее соглашение, которое собирается подписать Пашинян. Оно предусматривает определенные уступки.