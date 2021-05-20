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Политика

Пашинян подпишет антиармянский документ? Премьер проговорился о новом соглашении с Азербайджаном и уступках

Лилия Караева
20 мая, 2021 11:22
2 мин
Лилия Караева
20 мая, 2021 11:22
2 мин
Никол Пашинян и Владимир Путин
Kremlin Pool/Global Look Press

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян проговорился, что на столе переговоров с Азербайджаном лежит новое трехстороннее соглашение. Он собирается его подписать, но подробности раскрыть отказался.

Пашинян на заседании правительства заявил, что ведутся переговоры с участием России. Если Азербайджан поддержит условия соглашения, Пашинян подпишет документ.

Переговоры продолжаются, а документ пока не будут обнародовать, передает Sputnik.

Пашинян осудил действия бывшего посла в Ватикане Микаэла Минасяна, который накануне опубликовал текст нового соглашения, основная часть которого была замазана.

«Показывают в интернете документ, 90% которого замазано. Это в качестве доказательства того, что Армения якобы подписывает антиармянский документ. Если так, то наоборот нужно показать строчки, чтобы все убедились», - сказал армянский премьер.

Ранее сообщалось, что в документе содержатся территориальные уступки взамен на вывод азербайджанских войск с армянской территории.

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Никол Пашинян
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