Пашинян подпишет антиармянский документ? Премьер проговорился о новом соглашении с Азербайджаном и уступках

Политика

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян проговорился, что на столе переговоров с Азербайджаном лежит новое трехстороннее соглашение. Он собирается его подписать, но подробности раскрыть отказался.

Пашинян на заседании правительства заявил, что ведутся переговоры с участием России. Если Азербайджан поддержит условия соглашения, Пашинян подпишет документ.

Переговоры продолжаются, а документ пока не будут обнародовать, передает Sputnik.

Пашинян осудил действия бывшего посла в Ватикане Микаэла Минасяна, который накануне опубликовал текст нового соглашения, основная часть которого была замазана.

«Показывают в интернете документ, 90% которого замазано. Это в качестве доказательства того, что Армения якобы подписывает антиармянский документ. Если так, то наоборот нужно показать строчки, чтобы все убедились», - сказал армянский премьер.

Ранее сообщалось, что в документе содержатся территориальные уступки взамен на вывод азербайджанских войск с армянской территории.