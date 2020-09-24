Появились подробности проверки проб Алексея Навального во Франции

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Анализы Алексея Навального прошли проверку в лаборатории в Буше в департаменте Эсон на севере центральной части Франции. Об этом сообщила французская газета Figaro.

Лаборатория аккредитована Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Также анализы Навального были отправлены в расположенный в Мюнхене институт фармакологии и токсикологии бундесвера. Как утверждает французское издание, лаборатория в Буше в Эсоне под руководством Главного управления вооружения «подтвердили использование нейротоксичного вещества», пишет «РИА Новости».

Отравление Алексея Навального «Новичком» маловероятно. При воздействии такого сильного яда так быстро восстановиться просто невозможно, заявил ранее военный врач Владимир Хорошев.

По словам военного специалиста, блогера могли отравить самым обычным ядом, например, отравой для клопов и тараканов. Зная, что такие отравляющие вещества сильнее действуют на фоне алкоголя, его могли и подпоить.