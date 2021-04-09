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Политика

Появились незаконные видеокадры Алексея Навального в колонии

Артем Денисов
9 апреля, 2021 00:30
1 мин
Артем Денисов
9 апреля, 2021 00:30
1 мин
Nikolay Titov/Global Look Press
Nikolay Titov/Global Look Press

Защита Алексея Навального пожаловалась на публикацию видео с ним из колонии.

Адвокат российского оппозиционера Ольга Михайлова сообщила, что защита пожаловалась на публикацию видеокадров с ним из исправительной колонии, в которой он в настоящее время отбывает наказание.

Юрист назвала это «абсолютно незаконным». «Уголовно-исполнительный кодекс запрещает брать интервью у лиц, находящихся в колонии, без их письменного согласия. Такого согласия Алексей не давал», — сказала Михайлова, сообщает РИА «Новости». Что запечатлено на кадрах - не сообщается.

Ранее адвокат сообщила, что Навальный находится в медсанчасти и ходит сам «превозмогая боль», так как «никто тебе помогать не будет». Кроме того, у оппозиционера «сейчас появились неврологические симптомы, касающиеся онемений рук, ног».

Ранее по теме:  У Алексея Навального в колонии отнимаются руки и ноги
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ТЕГИ
Оппозиция
Навальный
Колония
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