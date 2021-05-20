Потребность в воде вынудила жителей Бишкека устроить митинг прямо на проезжей части

Политика

В Киргизии неспокойно – жители восточной части Бишкека вышли на митинг из-за отключения питьевой воды. Чтобы выразить свое недовольство, они перекрыли дорогу для движения.

Известно, что волна возмущения вспыхнула накануне в 10 часов вечера на перекрестке улиц Анкара — Ауэзова. Явившиеся на митинг граждане, коих собралось около 200 человек, заявили, что в их жилом массиве «Рухий Мурас» уже несколько дней нет воды.

Местные власти объяснили, в освю очередь, что проблема кроется в самих гражданах. Все дело в том, что они задолжали многомилионную сумму перед поставщиками воды. Однако по словам митингующих, далеко не все жители массива к этому причастны, но вынужденны терпеть неудобства.

Митинг закончился тем, что на место прибыли сотрудники правопорядка, чтобы открыть дорогу. О задержанных не сообщается. Власти обещали разобраться с ситуацией, передает Telegram-канал Sputnik Кыргызстан.

Ранее психически нездоровый мужчина чуть не стал президентом Киргизии, его сумели вовремя остановить.