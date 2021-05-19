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Психически нездоровый мужчина чуть не стал президентом Киргизии

Марьям Ибрагимова
19 мая, 2021 09:44
1 мин
Марьям Ибрагимова
19 мая, 2021 09:44
1 мин
kenesh.kg
kenesh.kg

Накануне вечером в Бишкеке психически нездоровый мужчина пытался проникнуть в здание парламента страны – Жогорку Кенеша. Он намеревался занять кресло президента, но довести дело до конца ему не удалось – на место оперативно прибыли экстренные службы и остановили его.

Сотрудники «скорой» получили уведомление о странном поведении мужчины возле здания парламента вчера в семь часов вечера и тут же выехали на место. Стоит отметить, что одетый в костюм 35-летний «лидер государства» оказывал медикам сопротивление. Позже удалось установить, что он состоит на учете в Республиканском центре психического здоровья, туда его и доставили, передает Sputnik Кыргызстан.

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Киргизия
Парламент
Бишкек
Психические отклонения
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