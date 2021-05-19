Психически нездоровый мужчина чуть не стал президентом Киргизии

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Накануне вечером в Бишкеке психически нездоровый мужчина пытался проникнуть в здание парламента страны – Жогорку Кенеша. Он намеревался занять кресло президента, но довести дело до конца ему не удалось – на место оперативно прибыли экстренные службы и остановили его.

Сотрудники «скорой» получили уведомление о странном поведении мужчины возле здания парламента вчера в семь часов вечера и тут же выехали на место. Стоит отметить, что одетый в костюм 35-летний «лидер государства» оказывал медикам сопротивление. Позже удалось установить, что он состоит на учете в Республиканском центре психического здоровья, туда его и доставили, передает Sputnik Кыргызстан.