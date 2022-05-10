Потенциально «проблемная» для Украины страна решила не мешать ей вступать в ЕС
Когда в Евросоюзе встанет вопрос о голосовании за принятие Украины – Венгрия поддержит её членство. В этом заверил венгерский посол в Киеве Иштван Ийдярто. Ранее Венгрия не позволила согласовать шестой пакет санкций против РФ, к которому призывает украинская сторона.
Дипломат заявил, что Венгрия никогда не выступала против стремления Украины вступить в НАТО. По его словам, Будапешт блокировал две вещи – «языковой вопрос и вопросы образования».
«Я хочу заверить вас в том, что, когда начнут рассматривать вопросы членства Украины в Европейском союзе, Венгрия поддержит его», — подчеркнул посол.
Ийдярто добавил, что Будапешт солидарен с украинским народом и выступает за скорейшее завершение военного конфликта, передаёт «Газета.ру».
Двумя днями ранее стало известно, что Евросоюз не смог согласовать очередной пакет санкций против России в связи с военной кампанией в Украине. Предлагаемые ограничения не согласовала Венгрия.
Между тем Украина может получить еще 40 миллиардов долларов помощи. Об этом сообщает «360».