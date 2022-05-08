Шестой пакет санкций против РФ задерживается из-за одной страны
Страны Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет ограничений против России. Именно эти санкции должны затронуть нефтяные поставки и данный пункт не готово согласовать одно из государств-участниц. Об этом стало известно источникам агентства Bloomberg.
По словам собеседников, согласовать нефтяное эмбарго против РФ отказывается Венгрия. Страна находится в сильной зависимости от российских поставок и занимает самую нейтральную позицию в отношении к российско-украинскому конфликту.
В Евросоюзе уже предлагали Венгрии, Словакии и Чехии продлить закупки нефти у РФ до 2024 года. Венгрию, по информации Bloomberg, такие сроки не устраивают, для страны это слишком быстро.
Переговоры о шестом пакете санкций будут продолжаться и дальше, отмечает агентство.