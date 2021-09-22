Посольство Литвы в Минске сделало мигрантам предложение. Спойлер: невыгодное
Литовское посольство в Минске ввело новую функцию для мигрантов, стремящихся покинуть возглавляемое Александром Лукашенко государство. Теперь заявление о необходимости получить убежище можно подать прямо в столице Беларуси.
Ранее беженцы могли воспользоваться данной возможностью только на контрольно-пропускных пунктах, расположенных на литовско-белорусской границе. О запуске нововведения рассказал замещающий главу МИД министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Мигрантам нужно принести заявление, копию дорожного документа, документ, который позволяет им законно пребывать на территории страны, а также документ, подтверждающий необходимость предоставления убежища.
Сколько времени уйдет на рассмотрение и согласование бумаг, неясно, но, вероятно, немало, поскольку сейчас в литовском посольстве в Минске трудится лишь один консул, передает Sputnik Беларусь.
Ранее Беларусь обвинили в «вооружении» беженцев на границе Евросоюза.