Беларусь обвиняют в «вооружении» мигрантов на границе ЕС
Европейским лидерам следует уделять больше внимания Беларуси, поскольку она стала не только подвозить мигрантов к границам, но еще и «вооружать» их. Об этом заявили политологи американского кабельного и спутникового телеканала CNBC.
Кроме того, их беспокоят слишком близкие взаимоотношения Минска и Москвы. При том, что напряженность между Беларусью и ЕС только нарастает.
Литва, Латвия и Польша, граничащие с Беларусью, сообщили об увеличении числа мигрантов и беженцев, в частности граждан Ирака и Афганистана, прибывающих из их общего соседа. Литва строит забор на своей границе с РБ, Польша объявила чрезвычайное положение. Эти три страны обвинили Беларусь в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока, чтобы затем отправить их в Евросоюз. По словам старшего научного сотрудника аналитического центра Clingendael Боба Дина, «это настоящая головная боль для ЕС. Белорусским режим использует слабость Евросоюза и вооружает беженцев».
По мнению директора проекта аналитического центра Freedom House Витиса Юркониса, за ситуацией с мигрантами наблюдает не только лидер РБ Александр Лукашенко — «сегодня это Беларусь, завтра может быть Россия”, - сказал он, предположив, что другие страны могут использовать мигрантов и беженцев как способ дестабилизации ЕС, поэтому страны-члены Евросоюза должны быть начеку.