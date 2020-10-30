Посольство Франции просит защиту в России

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Посольство Франции в Москве попросило обеспечить защиту всех дипмиссий в России.

После митингов у французских посольств и нападения в саудовской Джидде, французские дипломаты обратились к российским властям с просьбой усилить защиту всех представительств, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов довольно жестко высказался в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. В своем инстаграм-аккаунте боец назвал французского лидера «тварью».