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Политика
Посольство Франции просит защиту в России
30 октября, 2020 14:51
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фото: Wikipedia
Посольство Франции в Москве попросило обеспечить защиту всех дипмиссий в России.
После митингов у французских посольств и нападения в саудовской Джидде, французские дипломаты обратились к российским властям с просьбой усилить защиту всех представительств, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов довольно жестко высказался в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. В своем инстаграм-аккаунте боец назвал французского лидера «тварью».
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