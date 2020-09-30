Посол Азербайджана в РФ: признание Арменией Нагорного Карабаха станет «крахом»

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Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-Оглы заявил, что признание Арменией независимости Нагорного Карабаха приведет к краху всех дипломатических переговоров.

По его словам, такой шаг со стороны Арменией станет «сожжением всех мостов». «Реакция будет самой негативной. Вот тогда это уже будет только до конца», - приводит слова азербайджанского посла РБК.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что может быть рассмотрена возможность признания независимости Нагорного Карабаха.

По словам Пашиняна, Армения готова к мирному урегулированию конфликта, но не в ущерб национальным интересам и безопасности. Также он заявил, что в зависимости от «некоторых факторов» возможность признания независимости Нагорного Карабаха может быть рассмотрена.