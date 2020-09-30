Армения рассматривает вопрос о признании независимости Нагорного Карабаха

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Армения рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, Армения готова к мирному урегулированию конфликта, но не в ущерб национальным интересам и безопасности. Также он заявил, что в зависимости от «некоторых факторов» возможность признания независимости Нагорного Карабаха может быть рассмотрена.

При этом Пашинян заявил, что Армения пока не будет обращаться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за ситуации в Нагорном Карабахе, РБК.

Ранее президент Союза армян РФ Ара Абрамян заявил, что из России в Нагорный Карабах могут отправиться 20 тыс. добровольцев.

По его словам, всего за одну ночь собрался список из 20 тысяч армянских добровольцев.