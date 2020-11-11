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Азербайджан призвал забыть столицу Карабаха Степанакерт и пригрозил жителям расправой

Антон Мельников
11 ноября, 2020 23:29
2 мин
Youtube / РБК
Youtube / РБК

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы дал интервью российскому телеканалу «РБК».

Посол рассказал, что на территориях, которые перейдут к Азербайджану в результате боевых действий в Нагорном Карабахе, будут царить азербайджанские законы. Все проявления сепаратизма в этих регионах власти Азербайджана будут жестоко подавлять.

«Никогда больше Азербайджан не допустит каких-то сепаратистских явлений на своей территории. Это однозначно территория Азербайджанской Республики, признанная всем миром и РФ», - заявил Бюльбюль оглы.

Представитель Азербайджана добавил, что, если местные жители начнут оказывать вооруженное сопротивление властям, – их воспримут как террористов. Те же, кто хочет мирно жить на этой территории – могут остаться.

«Те граждане армянской национальности, которые хотят нормально сосуществовать с азербайджанцами, которые хотят мирно жить и трудиться, — ради бога, пусть остаются и живут. Но если кто-то из них еще раз возьмет оружие, то будет к ним такое же отношение, как к террористам <...>», - отметил посол.

Также Бюльбюль оглы отметил, что СМИ стоит перестать называть город, который считается столицей Нагорно-Карабахской Республики, Степанакертом. Поскольку территория, по словам посла, принадлежит Азербайджану, - у города азербайджанское название.

«Попрошу всех, кто пишет на эту тему забыть название Степанакерт, такого города на территории Азербайджана нет, есть город Ханкенди, прошу запомнить это название», - цитирует Бюльбюль оглы «РБК».

Ранее МИД Азербайджана обвинил французов в излишней любви к армянам.

темы
Армения
Азербайджан
Нагорный Карабах
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