Азербайджан обвинил французов в излишней любви к армянам

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Министерство иностранных дел Азербайджана считает, что Париж проводит проармянскую политику на фоне конфликта в Нагорном Карабахе. Это, по мнению МИД, противоречит положению Франции, которая наделена мандатом сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

В азербайджанском МИДе заявили, что французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан в своём заявлении по поводу столкновений в Карабахе выразил «одностороннюю и открыто проармянскую позицию». Выступать от лица других сопредседателей он полномочий не имел.

В Баку напомнили, что французская сторона не потребовала от Армении вывести свои войска с «международно-признанных территорий Азербайджана».

«Или Францию не интересует грубое нарушение фундаментальных прав человека сотен тысяч азербайджанцев в результате конфликта?!", - отмечается в заявлении МИД Азербайджана.

Ведомство отметило, что Франция не должна беспокоиться о законных усилиях азербайджанской стороны обеспечить свою территориальную целостность и восстановить права своих граждан, передаёт «Интерфакс».

Ранее министр иностранных дел Франции заявил, что его страна в вопросе карабахского конфликта поддерживает Армению и пообещал оказывать всю необходимую гуманитарную поддержку.

Ранее протестующие в Ереване потребовали отправить премьер-министра Армении Никола Пашиняна в отставку.