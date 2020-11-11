Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Азербайджан обвинил французов в излишней любви к армянам

Антон Мельников
11 ноября, 2020 19:03
2 мин
Youtube / RT на русском
Youtube / RT на русском

Министерство иностранных дел Азербайджана считает, что Париж проводит проармянскую политику на фоне конфликта в Нагорном Карабахе. Это, по мнению МИД, противоречит положению Франции, которая наделена мандатом сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

В азербайджанском МИДе заявили, что французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан в своём заявлении по поводу столкновений в Карабахе выразил «одностороннюю и открыто проармянскую позицию». Выступать от лица других сопредседателей он полномочий не имел.

В Баку напомнили, что французская сторона не потребовала от Армении вывести свои войска с «международно-признанных территорий Азербайджана».

«Или Францию не интересует грубое нарушение фундаментальных прав человека сотен тысяч азербайджанцев в результате конфликта?!", - отмечается в заявлении МИД Азербайджана.

Ведомство отметило, что Франция не должна беспокоиться о законных усилиях азербайджанской стороны обеспечить свою территориальную целостность и восстановить права своих граждан, передаёт «Интерфакс».

Ранее министр иностранных дел Франции заявил, что его страна в вопросе карабахского конфликта поддерживает Армению и пообещал оказывать всю необходимую гуманитарную поддержку.

Ранее протестующие в Ереване потребовали отправить премьер-министра Армении Никола Пашиняна в отставку.

темы
Франция
Армения
Азербайджан
Нагорный Карабах
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!