Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с министром природных ресурсов и окружающей среды Андреем Худыком. Принимая доклад, он высказался о работе синоптиков - ранее глава государства критиковал гидрометеорологическую службу за неточные прогнозы погоды.

Президент отметил, что «подвижки есть». По его словам, синоптики дают «абсолютно точный прогноз» на три дня и «даже на неделю почти никогда не ошибаются».

«Ну, на полградуса - градус. Разительное изменение», - заключил Лукашенко. Его слова приводит БелТА.

Белорусский лидер заметил, что природа для него - «абсолютный приоритет».

Лукашенко сказал: «Это мое внутреннее убеждение: природа - вопрос номер один. Потому что не может человек нормально жить, если загажено все вокруг».

Ранее ученые в России единогласно заявили об окончании «нормальной» погоды.