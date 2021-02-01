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После замечаний Александра Лукашенко синоптики перестали ошибаться в прогнозе погоды

Лилия Караева
1 февраля, 2021 17:48
1 мин
Лилия Караева
1 февраля, 2021 17:48
1 мин
Александр Лукашенко
President.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с министром природных ресурсов и окружающей среды Андреем Худыком. Принимая доклад, он высказался о работе синоптиков - ранее глава государства критиковал гидрометеорологическую службу за неточные прогнозы погоды.

Президент отметил, что «подвижки есть». По его словам, синоптики дают «абсолютно точный прогноз» на три дня и «даже на неделю почти никогда не ошибаются».

«Ну, на полградуса - градус. Разительное изменение», - заключил Лукашенко. Его слова приводит БелТА.

Белорусский лидер заметил, что природа для него - «абсолютный приоритет».

Лукашенко сказал: «Это мое внутреннее убеждение: природа - вопрос номер один. Потому что не может человек нормально жить, если загажено все вокруг».

Ранее ученые в России единогласно заявили об окончании «нормальной» погоды.

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ТЕГИ
Александр Лукашенко
синоптики
прогноз погоды
1 мин
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