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После выборов президента США началась «массовая миграция»

Марьям Ибрагимова
12 ноября, 2020 15:24
2 мин
Фото: vzsar.ru
Фото: vzsar.ru

Выборы президента США оказали значительное влияние на пользователей Facebook и Twitter. Они массово покидают социальные сети, жалуются на их информационную политику в период избирательной кампании и переходят на другие ресурсы.

Так, всего лишь за неделю количество пользователей соцсети Parler увеличилось до 8 миллионов. Подглядывают американцы и за платформой Rumble – число просмотров за месяц вскочило до 75 миллионов. К слову, покидают Facebook и Twitter сторонники Дональда Трампа. На уход консерваторов из популярных соцсетей компании никак не отреагировали.

Профессор Университета Южной Каролины Шэннон Макгрегор объяснила, в свою очередь, что граждане нуждаются в информации, которую можно было бы оспорить или хотя бы обсудить со своими единомышленниками, но из-за того что Facebook и Twitter не предоставляют разного рода материалы СМИ и цензурируют сообщения, пользователи решили прибегнуть к «массовой миграции», передает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

К слову, с 27 октября компания Facebook решила ввести запрет на публикацию рекламы политического характера в своей социальной сети, чтобы избежать дезинформации. Также сообщалось, что Twitter систематически скрывает высказывания Дональда Трампа.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. О своей победе заявил демократ Джо Байден. Трамп не признал поражение. Идет разбирательство.

темы
США
выборы
Facebook
Twitter
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