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Общество
С глаз долой — Twitter систематически скрывает высказывания Дональда Трампа
6 ноября, 2020 14:40
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Flickr
На выборах президента США произошло очередное обострение цензуры. На этот раз отличилась социальная сеть Twitter.
В компании решили побороться за демократические ценности путем систематического скрывания твитов действующего президента США Дональда Трампа. Всего, за период выборов, было скрыто 12 постов. Основной причиной сервис назвал содержание «спорного контента».
В частности, Трамп писал, что «с легкостью выигрывает президентские выборы», при условии, что будут учитываться все «легально поданные голоса». Кроме того, американский лидер сетовал на «неупровляемость» компании Twitter, передает ТАСС.
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