С глаз долой — Twitter систематически скрывает высказывания Дональда Трампа

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На выборах президента США произошло очередное обострение цензуры. На этот раз отличилась социальная сеть Twitter.

В компании решили побороться за демократические ценности путем систематического скрывания твитов действующего президента США Дональда Трампа. Всего, за период выборов, было скрыто 12 постов. Основной причиной сервис назвал содержание «спорного контента».

В частности, Трамп писал, что «с легкостью выигрывает президентские выборы», при условии, что будут учитываться все «легально поданные голоса». Кроме того, американский лидер сетовал на «неупровляемость» компании Twitter, передает ТАСС.