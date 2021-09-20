После ухода Ангелы Меркель Франция попытается вытеснить Германию с «поста» лидера Европы
После ухода канцлера Германии Ангелы Меркель со своего поста, президент Франции Эммануэль Макрон постарается сделать всё возможное, чтобы возглавляемая им страна стала фактическим лидером Европы. Такого мнения придерживаются политические эксперты, ожидающие проведения парламентских выборов в Германии.
«Что касается Макрона, мы уже видим предварительные попытки взять на себя лидерство в Европе», - заявил в четверг глава отдела макроэкономических исследований ING Research Карстен Бжески.
Он отметил, что Германия по этому поводу особо не беспокоится, поскольку в апреле следующего года во Франции пройдут очередные президентские выборы и Макрону придется вновь сражаться за «место под солнцем». Только если он будет переизбран, мир сможет увидеть его «мощную попытку по захвату европейского лидерства», - цитирует Бжески CNBS.
Ранее стало известно о том, что немцы стали торговать головой Меркель на фоне её скорой отставки.