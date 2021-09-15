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Политика
Немцы начали торговать головой Ангелы Меркель на фоне её скорой отставки
15 сентября, 2021 15:43
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Telegram-канал «Карточный Домик: Европа»
В Германии появились конфеты с изображением головы канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая готовится к уходу со своего поста.
«Марципановую Меркель» выпустил в продажу местный производитель сладостей Odenwaelder Marzipan. По задумке компании, с помощью конфет немцы смогут пожелать уходящей в отставку Меркель всего наилучшего.
Всего будет выпущено порядка 500 «марципановых Меркель», стоимость за одну конфету составляет 500 евро, уточняет Telegram-канал «Карточный Домик: Европа».
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