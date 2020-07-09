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После протестов сербские власти запретили людям собираться больше 10 человек

Антон Мельников
9 июля, 2020 18:24
1 мин
Дистанция
Pixabay

Власти Белграда ввели запрет на собрания людей больше 10 человек.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщила о новых мерах по борьбе с коронавирусом в Белграде. Вводится запрет на работу общественных объектов с 9 вечера до 6 утра. В помещениях необходимо соблюдать социальную дистанцию, не более одного человека на 4 кв. м. Запрещено проведение публичных собраний более 10 человек.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял о том, что введет комендантский час. По законам страны, для этого необходимо объявить режим чрезвычайного положения, поэтому, на данный момент, комендантский час решено не вводить, сообщает РБК.

Вчера перед зданием парламента в Белграде на протестную акцию собрались тысячи людей. Протестующие выступили против возможного ужесточения карантинных мер.

темы
Сербия
протесты
коронавирус
карантин
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