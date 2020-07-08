Тысячи протестующих проигнорировали риск заражения и вышли на улицы Сербии

Общество

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Тысячи людей вышли на протестную акцию против действий сербского лидера, несмотря на опасность заразиться коронавирусом. Протестующие собрались перед зданием парламента в Белграде.

Демонстранты вышли в знак протеста против возобновления карантинных мер после вспышки заражения COVID-19. За несколько часов до акции президент Александр Вучич призвал людей прекратить посещать антиправительственные митинги, во избежание дальнейшего распространения коронавируса.

В ходе акции некоторые протестующие начали бросать камни в полицейских, которые попытались разогнать демонстрантов. Полиция ответила слезоточивым газом. Сорок три сотрудника полиции и 17 протестующих получили ранения, 23 человек было арестовано.

Сербия, с населением в 7 миллионов человек, сообщила о 17 076 случаях заболевания COVID-19, 8 июля был зарегистрирован всплеск заражения. Органы здравоохранения сообщают, что больницы работают на полную мощность, а персонала не хватает.

Критики считают, что причиной новой вспышки заражения стали решения правительства о возобновлении футбольных матчей, религиозных праздников, вечеринок и частных собраний, а также решение провести парламентские выборы 21 июня. Reuters пишет, что правительство обвиняет население в отсутствии санитарной дисциплины.