После простоя трубоукладчик «Северного потока-2» взял курс в район недостроенного участка

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Трубоукладчик «Академик Черский» спустя 5 месяцев простоя направился в район недостроенного участка «Северного потока-2». Он вышел из немецкого порта Мукран, где хранятся трубы для газопровода.

Недостроенный участок находится в нескольких километрах от него. Судно недалеко отошло от берега и остановилось. Конечный пункт его следования - тоже порт Мукран. Как пишет РИА Новости, обратное прибытие в порт запланировано на 8 мая 2021 года.

Eadaily отмечает, что вчера в порт прибыло российское судно-снабженец «Владислав Стрижов». Оно может обеспечить работу трубоукладчика.

Напомним, газопровод от России до Германии построен на 97%. Осталось проложить 160 километров труб.

Накануне Дания выдала оператору «Северного потока-2» разрешение на эксплуатацию. Заявка на его получение подавалась 10 месяцев назад.