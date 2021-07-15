После получения отчета о посадке Ryanair Тихановская обсудила подачу иска к властям Беларуси
В распоряжении экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской оказался отчет о результатах расследования инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске. Документ передал гендиректор компании Майкл О'Лири во время их встречи в Дублине.
Компания расследует инцидент вместе с Польшей, Литвой, Грецией. Вместе стороны собирали материалы и доказательства по факту угона самолета.
В связи с инцидентом, который оценивается как акт воздушного терроризма, Тихановская предложила поддержать подачу международного иска против режима президента Беларуси Александра Лукашенко, пишет «Интерфакс».
Напомним, 23 мая в Минске был посажен самолет с оппозиционером Романом Протасевичем на борту. Президент России Владимир Путин отверг версию об участии в посадке российских спецслужб. Он предложил простой способ выяснить истину.