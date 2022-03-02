После переговоров с Россией в Беларуси украинская делегация перестала выходить на связь
Украинская делегация перестала выходить на связь после состоявшихся в Беларуси переговоров с Россией. Еще вчера, 1 марта, они были доступны, а сегодня к телефону уже никто не подходит. Об этом заявил близкий к организаторам встречи политолог Юрий Воскресенский.
Напомним, первая попытка вышеупомянутых государств решить вооруженный конфликт на Украине дипломатическим путем состоялась 28 февраля. Вторая была намечена на 2 марта, однако «почти со всем составом украинской делегации нет связи, никакой, от слова совсем», отметил Воскресенский.
Политолог выдвинул несколько предположений, почему так происходит: сели телефоны, они в бункере, не выходят на связь специально. Что бы там ни было, спланировать переговоры, которые должны были состояться на белорусско-польской границе сегодня, тяжело. Когда начнется встреча, сказать трудно, передает РИА Новости.
Ранее в Кремле сообщили, когда российская делегация окажется на месте встречи.