После Никиты Михалкова украинский суд «арестовал» и Олега Газманова
Суд на Украине продолжает выносить один за другим постановления об аресте российских артистов. Теперь очередь дошла до певца и автора песен Олега Газманова.
Сегодня, 5 марта генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что суд вынес постановление о заочном аресте Газманова.
«Олег Михайлович Газманов, я к вам с новостями. Ничего личного», - написала Венедиктова на своей странице в Facebook. Рядом она опубликовала постановление суда. Российский певец обвиняется в «посягательстве на территориальную целостность» Украины.
Венедиктова проинформировала Газманова о том, что украинский суд позволил арестовать певца и доставить его на территорию Украины, пишет «РИА Новости».
Украинский суд объявил режиссера Никиту Михалкова в международный розыск.
Михалков уже отреагировал на свой заочный арест. Он ответил, что «художника из другой страны за инакомыслие могли арестовать в фашисткой Германии в 1939 году». Если генеральный прокурор Украины предполагает, что «русский кинорежиссер может повлиять на территориальную целостность целой страны, у меня возникает ощущение, что они со своим президентом нюхают на пару».