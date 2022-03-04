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Политика
Украинский суд объявил режиссера Никиту Михалкова в международный розыск
4 марта, 2022 22:28
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Украинский суд заочно арестовал российского режиссера Никиту Михалкова. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
Михалков подозревается Службой безопасности в посягательстве на территориальную целостность страны из-за его высказываний в поддержку российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
По словам Венедиктовой, украинским прокурорам разрешено задержать российского режиссера и доставить его в суд.
Венедиктова также заявила, что запущена официальная процедура объявления Михалкова в международный розыск, сообщает телеграм-канал «Страна ua».
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