После блокировки Дональда Трампа в соцсетях Дмитрий Медведев хочет «наказать» IT-гигантов
После блокировки аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа в социальных сетях в России задумались о необходимости «прогнуть» иностранных IT-гигантов под себя. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что если руководители зарубежных платформ не станут играть по правилам, установленным властями РФ, их попросту запретят на территории нашей страны.
Медведев подчеркнул, что согласно российскому законодательству, деятельность соцсетей и крупных цифровых компаний можно ограничить, замедлить, заблокировать или оштрафовать.
«Так что это не только погрозить пальчиком можно. Но это может быть и более серьёзное решение, вообще о запрете деятельности», - заявил зампредседателя Совбеза.
Он пояснил, что избежать вышеизложенных наказаний можно. Для этого иностранным компаниям необходимо открыть представительство на территории РФ, передает RT.
Ранее Дмитрий Медведев рассказал об изначально нелегитимных выборах в России.