Посланник Джо Байдена оценил встречу с Сергеем Лавровым
Специальный посланник президента США по климату Джон Керри заявил, что он позитивно оценивает прошедшие 12 июля переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым. По его словам, это «хорошее начало».
Керри подчеркнул важность того, что стороны наращивают «глобальные амбиции» по климатической тематике перед предстоящей конференцией в шотландском Глазго.
«Хорошее начало обсуждения возможностей с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым о том, как разрешить кризис в сфере климата», - приводит комментарий спецпосланника «Коммерсантъ».
Ранее о встрече с Керри отозвался сам Лавров. По его словам, переговоры по вопросам климата между представителями между двух стран являются позитивным сигналом. При этом, перед официальным началом встречи, между Керри и Лавровым произошел курьезный инцидент. Американский спецпосланник пропустил обязательную процедуру, но глава российского МИД это исправил.