Лавров преградил путь спецпосланнику США и заставил его пройти обязательную процедуру
В Москве началась встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова со специальным посланником президента США по климату Джоном Керри.
До начала встречи, в момент приезда Керри, между дипломатами произошел небольшой курьезный инцидент.
Лавров встретил спецпосланника в дверях. Керри поздоровался с российским министром. В свою очередь Лавров указал ему на то, что необходимо пройти контроль температуры тела. Немного растерявшейся спецпосланник по климату отошел к девушке с пирометром и выполнил необходимую процедуру. Видео с произошедшим в своём Telegram-канале опубликовала официальный представитель МИД Мария Захарова.
Между тем Лавров уже дал некоторую оценку визиту американского спецпосланника. По его словам, МИД РФ расценивает встречу как позитивный сигнал. Также он сообщил, что российская сторона рассчитывает на тесное сотрудничество со Штатами в подготовке предстоящей встречи в Шотландии, передаёт «ТАСС».
Напомним, контроль температуры тела на входе в общественные помещения был введен в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.