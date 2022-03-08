Посла Ирландии вызвали в МИД РФ из-за вопиющего инцидента с российским диппредставительством
Ирландского посла в Москве Брайана Макэлдаффа вызвали во вторник в Министерство иностранных дел России. Его ожидает серьезный разговор в связи с инцидентом, произошедшим в Дублине 7 марта.
Напомним, накануне утром грузовая машина с фургоном въехала в закрытые ворота посольства РФ в ирландской столице. Руководство российского ведомства выразило 8 марта решительный протест относительно бездействия со стороны правоохранительных органов, которые должны охранять дипломатическое представительство нашей страны.
В сообщении, опубликованном на портале МИДа, говорится о недопустимости подобного подхода к безопасности сотрудников посольства. Специалисты воспринимают произошедшее как «преступной акт, направленный против цельности отношений и сотрудничества в рамках дипломатической миссии».
В претензии уточняется, что демонстранты, взявшие в круговое оцепление здание российского представительства, действовали, применяя тактику, «широко используемую террористами».
«Мы ожидаем официальные извинения и рассчитываем на полную компенсацию принесенного ущерба, а также скорейшее и независимое расследования инцидента», - заявляют в МИД.
Ситуацию с грузовиком 8 марта прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.