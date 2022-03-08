Это настоящий фронт: в МИД РФ рассказали об условиях работы российских учреждений за рубежом
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила условия работы отечественных учреждений, размещенных за рубежом. По её словам, они сопоставимы с фронтовыми.
Напомним, после того, как президент РФ принял решение провести спецоперацию на Украине, посольства РФ подверглись нападениям, а дипломаты стали опасаться за свою жизнь, рассказывая о получении угроз от анонимных пользователей.
«Действительно, это настоящий фронт», - заявила Захарова.
Она напомнила, как в Ирландии неизвестный протаранил на грузовике ворота посольства РФ в Дублине, а также о нападении на здание Русского дома науки и культуры в Париже. И там, и тут с трудом удалось избежать жертв. В заключение Захарова добавила, что с аналогичными проблемами сталкивается ряд российских загранучреждений, передает ТАСС.
Ранее в МИД РФ рассказали о преследовании россиян за рубежом.