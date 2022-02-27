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Политика
Португалия поможет Украине поставкой оружия
27 февраля, 2022 10:23
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Global look Press
Португалия направит Украине оружие. Об этом сообщает министерство обороны страны.
Сообщается, что военная помощь будет осуществлена по просьбе украинской стороны. Португалия отправит на Украину военное снаряжение. Будут предоставлены жилеты, каски, очки ночного видения, гранаты, боеприпасы и автоматические винтовки G3, пишет «РИА Новости».
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