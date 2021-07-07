Порошенко засудит Зеленского из-за обвинений в сговоре с Медведчуком
Бывший украинский лидер Петр Порошенко подал в суд на президента Владимира Зеленского.
Поводом послужили обвинения действующего главы государства в причастности Порошенко к коррупционным схемам в сговоре с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Ранее проект Bihus.info опубликовал аудиозаписи предполагаемых переговоров Порошенко и Медведчука, которые якобы обсуждают нелегальную в рамках украинского законодательства покупку угля с шахт Донбасса в 2014-2016 годах, связи с российским истеблишментом и приватизацию имущества.
Порошенко требует от Bihus.info опубликовать записи разговоров в полном объеме, как это обещали сделать журналисты. Как уверяет защита бывшего украинского президента, аудио подверглись серьезной обработке и компиляции, а потому установить их подлинность пока невозможно, сообщает Lenta.ru.
Ранее Зеленский заявил, что действия Порошенко и Медведчука следует трактовать как государственную измену.
Как считают украинские власти, Медведчук якобы незаконно передавал Москве данные о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении, а также секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. В Госдуме России обвинения назвали «репрессиями».