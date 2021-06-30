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Политика
Популярного российского актера не пустят на Украину и аннулируют вид на жительство
30 июня, 2021 15:55
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Pixabay
Еще одному российскому актеру запретили въезд на Украину. Украинские пограничники установили факт посещения им Крыма.
Популярному российскому актеру и телеведущему Оскару Кучере, имеющему вид на жительство на Украине, запретили въезд в страну на 3 года. Ранее он дал концерты в Севастополе и Симферополе.
Кучера покидал Украину рейсом Киев – Варшава и уже после оформления на вылет пограничники запретили ему въезд на Украину. Также актеру могут аннулировать вид на жительство, пишет «РИА Новости».
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